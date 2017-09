Milliste vitamiinidega saab immuunsust turgutada?

Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum paneb südamele, et esmalt tuleks immuunsust tugevdada siiski mitmekülgse toidulauaga - sööma peaks rohkem puu- ja köögivilju, tsitruselisi, teravilju ja tervislikke rasvu. "Väidetavalt aitab puu- ja juurvilja söömine suurendada antioksüdantide kogust organismis, mis omakorda hävitab vabad radikaalid juba eos," sõnab ta.

Et saada tsinki – immuunsüsteemi turgutamiseks tähtsat koostisosa – tuleb kindlasti süüa ka mereande, liha, pähkleid, mune ja teravilju. Kui on aga kahtlus, et toidulaud pole ikka piisavalt mitmekesine – näiteks ei meeldi osadele inimestele süüa teraviljatooteid või köögivilju –saab apteegist osta toidulisandeid, mis aitavad immuunsüsteemi tugevana hoida.

Immuunsüsteemi tasakaalustatud toimimiseks on aastaringselt vaja optimaalses koguses vitamiine D, A, C, B6, B9 ehk foolhapet ja B12 ning nelja mineraalainet – seleeni, tsinki, rauda ja vaske. Apteegist leiab ka preparaate, kus kõik need vajalikud ained koos oluliste taimeekstraktidega sees.