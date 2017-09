1. Õpi jälgima end ja oma mõtteid. Algatuseks tee seda viis minutit. Kui saad aru, et su mõtted hüplevad siia-sinna, võid endale üsna ogar tunduda. See tunne aitab sul mõtteid koondada.

Argipäevas on lihtne juhtuma, et peas keerlevad ainult mured ning igapäevaelu koosneb pisiasjadest. Kuidas neist vabaneda ja olla lihtsalt õnnelik, siin ja praegu?

2. Anna endale aru, et sina pole ainult su mõtted. Mõned mõtted võivad olla üsna naeruväärsed, kuid sina pole seda kindlasti mitte. Katsu mõista, et mured ja hirmud on su peas, kuid need ei pruugi määrata su olemust ega käitumist.