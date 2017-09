Lauljanna Eda-Ines Etti on alati imetlusväärselt kaunis ja värske – millised on tema ilureeglid, millest ta oma välimuse ja hea enesetunde nimel kinni püüab pidada?

Inese värske olemise üks allikaid on klassika – kaheksa unetundi. Kui on võimalust, teeb lauljanna väikese lõunauinaku, eriti siis, kui öösel pole saanud kaheksat tundi und täis või on tekkinud tunne, et oleks vaja restart’i. Ines arvab, et selle harjumuse on ta saanud isalt. „Mu isa on teinud eluaeg lõunauinakuid,” rääkis Ines Apotheka ajakirjale Naerata!

Nahahooldustooteid vahetab ta sageli. „Minu lemmikud on Bioderma puhastusvahendid, mis on pehmed, sobivad tundlikule nahale ja teevad oma töö hästi ära. Kord kuus käin kosmeetiku juures tüüpnäohoolduses. Minu täielik lemmik on näomassaaž. Kui tunnen end väsinuna, mõjuvad hästi vann, väike mask ja liitrite kaupa rohelist teed,“ avaldas Ines.

„Pärast pikki järjestikuseid võttepäevi, kui nägu on olnud paksu grimmikihi all, on nahk väga väsinud. Sel juhul on koorimine ja maskid hädavajalikud.“ Aeg-ajalt tunneb ta, et nahk vajab ka puhkuseperioode, nii laseb Ines vabadel päevadel kodus olles nahal puhata. „Siiski, ükskõik kuhu minnes teen alati kerge meigi. Ma ei julge meigita välja minna, mine tea, kes näeb ja tahab pilte teha!“