Tee palju pause, tõuse püsti ja liigu. Silmad on üks osa meie kehast, mistõttu tuleb nende eest hoolitsedes hoolt kanda tegelikult terve keha eest. Loomulikult on mõned asjad, mida saad teha ainult silmade jaoks, kuid üleüldine nõuanne 8-tunnistele arvutis veedetud tööpäevadele on pauside pidamine, laua tagant püsti tõusmine ja kasvõi natukenegi liikumine. Tualetis käimine ja veeklaasi täitmine on üldjuhul piisavad.

Et suur hulk inimestest töötavad siseruumides helendavate ekraanide taga, on pärast suvepuhkust mõistlik meelde tuletada, kuidas silmi ületöötamise, kuivamise ning stressi eest kaitsta.

Kasuta 20-20-20 reeglit! Silmatervise maailmas kehtib 20-20-20 reegel, mille kohaselt on soovituslik iga 20 minuti tagant 20 sekundit vaadata 20 meetri kaugusele. Pane näiteks telefoni meeldetuletus, et sul oleks meeles oma silmi ekraanilt tõsta, aknast välja vaadata või kasvõi kontori teise otsa pilk suunata. Oluline on kaugele vaatamisega lähedale keskendumisele vaheldust anda.

Tee silmaharjutusi. Kui tahad, et silmad oleksid tugevad, nägemine püsiks terav ning silmalihased vormis, siis tuleb neid, nagu teisigi lihaseid meie kehas, treenida. Sageli on peavalude põhjus pinges silmalihased, mida saad leevendada näiteks nii: hoia pead otse ja hakka silmadega vaatama erinevatesse ilmakaarte suundadesse. Hoia natuke ja siis vaheta suunda. See harjutus ühteaegu nii treenib, kui ka lõdvestab silmalihaseid.

Töövälisel ajal proovi ekraane vältida. Üks viis, kuidas oma silmi ekraanirohke igapäevatööga harjutada, on anda neile piisavalt aega taastumiseks ja ekraanivabaks ajaks. Kui su töö hõlmab umbes 8 tundi ekraani, siis püüa enne ja pärast tööpäeva televiisorit, kodust arvutit ja nutitelefoni vaadata võimalikult vähe. Nii jõuavad su silmad järgmiseks tööpäevaks ka taastuda.

Kuivuse vastu saad silmade niisutamisega. Kuiv õhk ja pidev pingutamine kipuvad silmi kuivatama. Selle vältimiseks saad neid niisutada ja selleks on erinevaid võimalusi: pilguta silmi piisavalt sagedasti, kasuta apteegist saadavaid silmatilkasid või tee endale ise kodus silmakompresse. Oluline on, et silm oleks pidevalt niiske, sest ainult nii saab see elutervelt oma tööd teha.

Kontrolli, et valgus oleks õige. Kas valgus sinu töökohal on ikka piisav? Hämarad ja kehva valgustusega ruumid mõjuvad silmadele väsitavalt, sest nad peavad info kogumiseks ja teravustamiseks enam tööd tegema. Viis päeva nädalas, 8 tundi päevas vale valgustusega ruumis istudes on loogiline, et ühel hetkel hakkavad su silmad streikima ja nägemine halvenema.

Pilguta regulaarselt. Korra seda juba mainisime, aga kuna pilgutamine on silmatervise juures nii oluline komponent, siis väärib see eraldi punktina välja toomist. Silmal on oma loomulik niisutamismehhanism, mis töötab pilgutades. Seepärast on see nii automaatne refleks ja üldiselt me ei pea selle peale eraldi mõtlema. Keskendudes millelegi, näiteks arvutiekraani vaatamisele, raamatu lugemisele või ka autoga sõitmisele, unustame sageli aga pilgutada. Seda pidevalt tehes jääb silm sõna otseses mõttes niiskusepuudusesse ja hakkab kuivama, põhjustades mitmeid ebamugavusi.