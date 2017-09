Parim viis kaalust alla võtta, on teha oma igapäevases elus väikseid, kuid kindlaid muutusi. Neist efektiivseim on süüa igal hommikul hommikusööki. Paljud uuringud kinnitavad, et just hommikusöök annab kehale terveks päevaks vajaliku energia ning see omakorda aitab endale seatud eesmärke täita, tuletab meelde Time. Kui igal hommikul järgida neid kolme lihtsat reeglit, on kaalust allavõtmine lihtsam.

• Söö kohe pärast ärkamist. Uuringud kinnitavad nimelt, et kui sööd 30 – 60 minutit pärast ärkamist, paned oma ainevahetuse kohe käima ja kasutad ära kogu oma keha rasvapõletuspotentsiaali. Samuti tagab just hommikusöök selle, et päeva jooksul ei lähe kõht nii tühjaks ning sa ei hakka seepärast tegema halbu valikuid ja sööma midagi sellist, mida hiljem kahetsed.

• Söö valgurohkeid toite. Süües hommikul kõrge valgusisaldusega roogasid, näiteks muna ja kreeka jogurtit, need tekitavad kiire küllastustunde ja aitavad nii lõppkokkuvõtteks vähem süüa. Ühe uuringu järgi kaotasid hommikusöögiks kaks muna söönud naised kaks korda nii palju kaalu, kui naised kes alustasid päeva röstsaiaga. Kõrge valgusisaldusega toitu seedib organism aeglasemalt, sestap on need hea valik pingeliseks päevaks, kuna nii püsib kõht kauem täis.