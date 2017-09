Neljapäeval toimuval Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil tunnustatakse tänavusi 65 parimat perearstipraksist üle Eesti.



Eesti Perearstide Seltsi juhi Diana Ingeraineni sõnul pälvib tunnustuse tänavu rekordarv praksiseid: „Teeb heameelt, et perearstid mõtlevad sellele, kuidas oma tööd paremini korraldada ning näevad vaeva selle nimel, et oma patsientidele kvaliteetset abi pakkuda.“



Parimad praksised on selgunud Eesti Perearstide Seltsi poolt koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Ingerainen selgitab, et praksiste hindamisel on arvesse võetud nii kliinilist kui korralduslikku mõõdet – see tähendab, et hindamisel võetakse arvesse erinevaid aspekte, näiteks praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.



Kõrgemate tasemete kategooriatele kandideerimiseks esitas tänavu andmed 166 praksist. Pärast praksiste hindamist jäävad sõelale keskused, mis läbivad veelkord kontrolli ehk auditeerimise. Auditeerimise protsessi on lisaks perearstidele partneritena kaasatud ka Terviseameti ja Eesti Haigekassa esindajad.



Parimad perearstipraksised 2017





1. Aira Perearstikeskus OÜ



2. Astermed OÜ



3. Dr. Kraft-Jaaksoo Perearstikabinet OÜ



4. Dr. Merike Tubli OÜ



5. Dr. Pilv OÜ



6. Dr. Signe Alliksoo Perearstipraksis OÜ



7. Elva Kesklinna Perearstikeskus OÜ



8. Eraarst Kersti Veidrik OÜ



9. Favorek Perearstikeskus OÜ



10. Haapsalu Perearst TÜ



11. Järveotsa Perearstikeskus OÜ



12. Jeržanova OÜ



13. Jürgenson PAK OÜ



14. Kadrina Tervisekeskus OÜ



15. Kivimäe Perearstikeskus OÜ



16. Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ



17. Laagri Perearst OÜ



18. Linnamõisa Perearstikeskus OÜ



19. Linna Tervisekeskus OÜ



20. Magdaleena Tervisekeskus OÜ



21. Mähe Perearst OÜ



22. Margut Soomann



23. Märjamaa Perearstikeskus OÜ



24. Medicum Perearstikeskus AS



25. Meditiim OÜ



26. Merekivi Perearstid OÜ



27. Mõisavahe Perearstid OÜ



28. Mustamäe Polikliiniku Perearstikeskus OÜ



29. Panakeia OÜ



30. Perearst Aet Valgepea OÜ



31. Perearst Anne Kaldoja OÜ



32. Perearst Anne Minka OÜ



33. Perearst Anu Vasar OÜ



34. Perearst Eve Rebane OÜ



35. Perearst Hiie Karelson OÜ



36. Perearst Irina Fomkina OÜ



37. Perearst Katrin Kivisto OÜ



38. Perearst Külvi Peterson OÜ



39. Perearst Mairi Kotsar OÜ



40. Perearst Mall Lepiksoo OÜ



41. Perearst Mare Torn OÜ



42. Perearst Marika Plaks OÜ



43. Perearst Minija Pääslane



44. Perearst Riina Tomson OÜ



45. Perearst Ruth Ladva OÜ



46. Perearst Sirje Saar OÜ



47. Perearst Svea Rosenthal OÜ



48. Perearst Tarvo Kiudma OÜ



49. Perearst Tiiu Kaasik OÜ



50. Perearst Tiiu Tootsi OÜ



51. Perearst Ülle Perend OÜ



52. Perearstid Takker ja Sarapuu OÜ



53. Peremed OÜ



54. Rakvere Laste Tervisekeskus OÜ



55. Randvere Perearst OÜ



56. Rauam & Gavronski perearstikeskus OÜ



57. Saku Tervisekeskus OÜ



58. Sindi Tervisekeskus OÜ



59. Sõmeru Perearst OÜ



60. Tabasalu Perearstikeskus OÜ



61. Taimi Laur OÜ



62. Tartu Kesklinna Perearstikeskus OÜ



63. Tõstamaa Tervisekeskus OÜ



64. Ädala Perearstikeskus OÜ



65. Ülikooli Perearstikeskus OÜ