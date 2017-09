Lõuna-Aafrikas elab ühekuuselt HI-viirusesse nakatunud üheksa-aastane poiss, kes õnnestus arstidel HIVist terveks teha. Kas see on läbimurre Eestiski epideemiana möllava tõve ravis?

Maailma meedia kirjutas suvel juhtumist, kus Lõuna-Aafrikas elav üheksa-aastane poiss raviti HIVist terveks. Juhtum on tähelepanuväärne, sest tegu on esmakordse teadaoleva juhusega Aafrikas, kus lapse organism kontrollib HIVi ilma ravimita, vahendas CNN.

Lühidalt on kirjeldatud ka poisi ravikäiku. Lapsel diagnoositi HIV, kui ta oli 32päevane. Pärast seda määrati talle uuringu käigus, mis püüdis vähendada HIVi nakatunud inimeste suremust, 40 nädala pikkune retroviirusevastane ravi. Kuna tegu oli uuringuga, hiljem talle ravi ei määratud ning tema tervist vaid jälgiti. 2015 ilmnes vereanalüüsidest, et viirus on organismis taandumas. Poisi vereproove vaadeldi tagasiulatuvalt ning tuli välja, et HIV hakkas taanduma juba pärast esmase ravi lõppemist.

Professor: HI-viirusest pole võimalik täielikult vabaneda

Kas selle juhtumi põhjal võib väita, et nüüd on võimalik inimesi HIVist terveks ravida? „Praeguste arusaamade järgi pole HI-viirusest võimalik vabaneda, kuid organism on võimeline kontrollima, et viirust ei ringleks veres,“ lausub Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar.