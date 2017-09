„Kõige raskem oli siis, kui „Prooviabielu“ saade ekraanile tuli. Minust loodi seal mingi kuvand – üksikud laused olid kokku lõigatud või kui ma tegin nalja, oli pool juttu välja jäetud. Aga tegelikult ma selline polnud,“ räägib telesarjadest „Abielus esimesest silmapilgust“ ja „Prooviabielu“ tuntud Helen Kõpp.

Kogu selle aasta on Helen elanud avalikkuse terava pilgu all – pea igast tema käigust, sõnast, blogipostitusest või Instagrami postitatud pildist saab mõnes meediaportaalis uudis. Inimesed klikivad, loevad ja kommenteerivad, avaldavad arvamust, tunnevad kaasa, soovivad edu ja kritiseerivad.

Helen ütleb, et kui „Prooviabielu“ ekraanile jõudis, oli tal raske tulla toime selle kuvandiga, mis temast vaatajale loodi.