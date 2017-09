Möödunud nädala lõpus toimunud seminar tõi Ida-Tallinna keskhaiglasse kokku uroloogid nii Eestist, Baltikumist kui ka paljudest teistest Euroopa riikidest. Seminari peakülaliseks oli Leipzigi ülikooli kliinikumi arst, üle maailma kõrgelt hinnatud ja tunnustatud sakslane professor dr Jens-Uwe Stolzenburg.

Ida-Tallinna keskhaigla uroloogiakeskuse juhataja dr Martin Kivi sõnul on dr Stolzenburg maailmas tuntud kui endoskoopilise uroloogia liider. „Tegemist on oma ala tõelise tipptegijaga, kel kogemusi nii Saksamaal, Kanadas, Kamerunis kui ka Suurbritannias töötamisega,“ ütles dr Kivi. „Eesti uroloogide ja Ida-Tallinna keskhaigla jaoks on see väga suur au, et professor oli nõus seminarile tulema, siin opereerima ja ettekandeid tegema,“ lisas ta.

Seminar toimus operatsioon-loeng formaadis, mis tähendab, et esmalt viis külalisdoktor läbi operatsiooni ning seejärel pidas vastava teema kohta ka loengu. Kokku teostas dr Stolzenburg kaks operatsiooni, mis mõlemad kanti ka otseülekandena suurele ekraanile konverentsisaali. Teostatud operatsioonidest esimene oli endoskoopiline ekstraperitoneaalne radikaalne prostetektoomia (EERPE) eesnäärmevähiga patsiendile ning teine laparoskoopiline neeru resektsioon neerukasvaja tõttu. Operatsioonide vältel said kõik osalejad esitada küsimusi ning kuulda dr Stolzenburgi seletusi tehtava operatsiooni kohta ning päeva lõpetas elav diskussioon käsitletud teemade üle.

Mõlema seminaril teostatud uro-onkoloogilise operatsiooni puhul kasutas dr Stolzenburg kaasaegset miniinvasiivset endoskoopilist meetodit, mis on laialt levinud ning annab võimaluse paremaks kudede visualiseerimiseks. Dr Kivi sõnul on sellisel meetodil ka kudede trauma oluliselt väiksem, operatsioonijärgne taastumine kiirem, armid väiksemad ning valu madalam. „Nimetatud meetod on ITK-s kasutusel juba aastaid, kuid antud seminar annab uroloogidele võimaluse jälgida tipptasemel doktori kirurgilist tehnikat, esitada küsimusi ning arutada koos dr Stolzenbergiga.

Dr Kivi lisab, et säärase seminari korraldamine koostöös Eesti Uroloogide Seltsiga on suureks auks. „On väga suur au ja hea meel kohtuda dr Jens-Uwe Stolzenburgiga ning kuulda tema õpetussõnu. ITK ja Eesti Uroloogide Selts on koostööks oma ala liidritega igati avatud ning sellise seminari ja näidisprotseduuride toimumine siin näitab, et meil saab teha väga kõrgel tasemel uroloogilist kirurgiat.“