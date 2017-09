Kuigi varasemalt on kirjutatud, et stress vähendab isu seksi järele, näitavad uued katsed, et tegelikult seksivad stressis naised sagedamini kui muretult elavad sookaaslased.

Ajakirjas Journal of Sexual Medicine avaldatud artikli kohaselt avastas Michigani ülikool küsitluse käigus, et stressis naised olid seksuaalselt aktiivsemad – nad seksisid 1,6 korda nädalas rohkem kui stressita naised.

Kas see tähendab siis, et seksiisu suurendamiseks peaks stressi tekitama? Mitte päris.

Teadlased ei leidnud stressi ja seksi vahel põhjus-tagajärg seost. See tähendab, et stress ei põhjusta otseselt suuremat seksiisu. Seega – stressis naised võivad küll sagedamini seksida, kuid see ei pruugi olla just stress, mis nende iha suurendab.

Varasemad uuringud viitavad, et üheöösuhetel on seos ärevuse ja depressiooniga, samuti sellele, et kui naised on kurvad, julgevad nad ka rohkem riske võtta seoses seksiga.