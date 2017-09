„Enne iluvitamiinide tarvitamist tasub meelde tuletada, et terve ja särava välimuse suurimad vaenlased on suitsetamine, alkohol, liigne kohvijoomine, vähene uni, ühekülgne toitumine ja päevitamine ilma nahka kaitsmata,“ räägib apteeker. Seetõttu ongi oluline olla füüsiliselt aktiivne, viibida iga päev värskes õhus ja juua piisavalt vett. Veel ilusamana aitavad meid tunda aga ka erinevad vitamiinid. „Juuksed ütlevad organismi üldise tervise kohta väga palju. Kui organismil on teatud ainete puudus, hakkavad juuksed välja langema, muutuvad elutuks ja hapraks,“ teab Valge.

H-vitamiin ehk biotiin omab tähtsat rolli juuste väljalangemise ja halliks muutumise takistamisel ning annab nahale sära ja korrastab ainevahetust. „Toiduainetest leidub biotiini munakollases, pärmis, maksas, pähklites ja kamas. Apteegist leiab väga hea preparaadi Silicea ränigeeli biotiiniga, mis aitab hoida juuksed ja naha heas seisukorras, muutes juuksed elastsemaks ja läikivamaks,“ soovitab apteeker. Lisaks juustele mõjuvad hästi nii küüntele kui huultele B-grupi vitamiinid, eriti just B12 vitamiin.

Nii peanahale kui küüntele on heaks abimeheks tsink, mida leidub hulgaliselt idudes ja kliides, munades, pähklites, leht- ja juurköögiviljades, kalas ja mereandides. „Tsink aitab üles ehitada valkusid, millest juuksekarv koosneb, ning mõjub hästi peanahale, aidates ennetada juuste väljalangemist.“

Apteeker sõnab, et spetsiaalselt juuste tervise parandamiseks on loodud ka Hair Volume tabletid, mis sisaldavad nii vaske, biotiini, tsinki kui ka õunaekstrakti, et säilitada normaalset karvakasvu. „Paljukiidetud on ka juustele tugevust andvat keratiini ja mitmeid vitamiine sisaldav Biocyte Keratine Express pulber.

„Kahjustunud, haprad ja lõhenenud küüned annavad märku, et organism ei saa piisavalt toitaineid, vitamiine ja mineraale,“ räägib Valge. „Liiga vähese B12-vitamiini tarbimise tagajärjel muutuvad küüned kollakaks. Seda vitamiini leidub lihas, eriti maksas, koorikloomades, piimas ja munades,“ lisab ta. Ka E-vitamiini vaegus võib muuta küüned kollakaks, mistõttu on kasulik süüa näiteks pähkleid, soja, porgandeid, maisi ja spinatit.

Kompleksvitamiin on lihtsaim valik

Küünte kui ka luude ja hammaste kasvu ja tugevuse eest hoolitseb kaltsium, mida leidub piimas ja piimatoodetes, rohelistes ja lehtköögiviljades, viigimarjades ja spargelkapsas. „Kuid kindlasti on kaltsiumi imendumiseks vajalik D-vitamiin!“ rõhutab apteeker. Küünte normaalset seisundit aitavad tema sõnul edukalt säilitada ka Nail Strong kapslid.

Vitamiinidemaailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kui on soov turgutada nii juuste, naha kui ka küünte seisukorda, ent vitamiinide ja mineraalainete vahel orienteerumiseks mahti pole, on apteekri sõnul ka lihtsam võimalus.