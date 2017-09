Kokku on kirjeldatud maailmas üle 200 peavalutüübi, lastel on kõige sagedamini tegu niinimetatud primaarsete peavaludega ehk pingepeavaludega, kuid 10% neist kannatab ka migreeni käes.

Tartu ülikooli kliinikumi lasteneuroloog Ulvi Vaher ütleb, et peavalu võib lapsel esineda mõne muu haiguse tunnusena, näiteks ülemiste hingamisteede infektsioonide korral.

Peavalud on laste- ja noorukieas vägagi levinud probleem, tervelt 54% lastest esineb peavalu ning 25% koolilastest vaevleb pingepeavalude käes. Miks see nii on?

Põhjuseid, miks nii suur osa lapsi pingepeavalude käes vaevleb, on lasteneuroloogi sõnul palju ja erinevaid.

Mõnele on koolipäevad liialt pikad ja pingelised, mõnel on kodus olukord keeruline.Oma osa on kindlasti ka pärilikkusel, kuid pingepeavaludest rääkides ei saa kindlasti mööda sellest, et lapsed liigutavad end vähe, söövad ebatervislikult ning magavad ebapiisavalt.

Kui migreeniravi on oluline paika panna koos arstiga, siis pingetüüpi peavaluhoo raviks lastel soovitab Ulvi Vaher lõõgastumist, hoo tekkimisel võimalusel magamist hämaras ruumis, kui lapsel on kõht tühi, siis ka söömist-joomist ning vajadusel ravimit – ibuprofeeni või paratsetamooli. „Laps ei pea valu kannatama. Üle päeva peavaluravimi andmine lapsele pole aga lahendus, sagedaste peavalude korral tuleb arstiga nõu pidada,“ rõhutab ta.

Kuidas lastel peavalu ennetada? „Seda mõjutab kogu meie elustiil,“ nendib Vaher.

Seega on äärmiselt oluline, et laste puhul oleks paigas eale vastav päeva- ja puhkerežiim, et päeva jooksul oleks aega õppimiseks, treeninguks ja uneks.„Kui laps ärkab hommikul unisena, ei piisa järelikult magatud unetundidest,“ lausub ta.

Kindlasti ei tohi arsti sõnul ilma hommikust söömata kodust välja minna ning seejuures on oluline tasakaalustatud tervislik toitumine.Vältima peaks ka sundasendeid. „Minu käest on küsitud, mitu tundi päevas võiks laps nutitelefoniga mängida. Miks laps peaks seda üldse tegema?“ soovitab Vaher järele mõelda nutiseadmete vajaduste üle.

Seda enam, et laps istub päev otsa koolis – kui sundasendis küürutamine jätkub ka õhtul, ei lase tervisehädad end kaua oodata. Seepärast peavad lapse päevakavasse kindlasti kuuluma ka füüsilised tegevused.Ulvi Vaher ütleb, et laps, kes kurdab peavalu, vajab toetust, kuid kindlasti ei tohi valule keskenduda ehk mitte pärida valu kohta pidevalt neil hetkedel, kui laps valu ei kaeba. Selle asemel tasub last julgustada hakkama saada ning õpetada talle näiteks erinevaid lõõgastustehnikaid.

Last võiks säästa stressist ja ärevusest, sest nagu ütleb lasteneuroloog – need ei põhjusta küll valu, kuid muudavad igasuguse valu tugevamaks. Ka tasub meeles pidada, et kui lapse peavaluga pole õigel ajal tegeldud, läheb pikaajaliselt kestnud probleemi lahendamisele ka tükk aega.