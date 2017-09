SA TÜK Lastefond aitab tasuda 90 protsendi ulatuses ehk ühes kuus 230 euroga 10-aastase Arturi ravitoidusegudele kuluva summa.

Enneaegsena sündinud Tallinna poiss Artur sai sünnitrauma tagajärjel ajukahjustuse ning tal on diagnoositud laste tserebraalparalüüs ehk ajukahjustusest tingitud füüsilise arengu mahajäämus. Lisaks sügavale puudele on Arturil ka vaimu-, liikumis- ja raske nägemispuue.

Laps vajab ööpäevaringset hoolt ning abivahendeid nii hingamiseks kui ka söömiseks. Nimelt on Arturile paigaldatud tarhheostoom, mis on kunstliku hingamise jaoks hingetorusse tehtud avaus, ja toitumiseks gastronoom, mis on kõhule tehtud avause kaudu makku suunatud väike sond. Gastronoomi kaudu söömiseks ja vajalike toitainete kätte saamiseks vajab Artur toitmist spetsiaalse ravitoiduseguga, mida kulub ühe kuu jooksul 45 liitrist pakki. Kahjuks haigekassa kallihinnalist ravitoitu ei hüvita ning poisi perele pole ravitoidu eest tasumine jõukohane.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul toetab Lastefond täna igakuiselt 21 lapse ravitoidukulusid ning igal kuul jõuab heategevusfondini üha uusi lapsi. “Meil on väga hea meel, et ka Arturi pere on meid üles leidnud,” nentis Ilves. Ta tõi välja, et kuna kulutused ravitoidule on igakuiselt väga suured, leidub kurbasid juhtumeid, kus vanematel pole võimalik lapsele arsti poolt määratud ravitoitu soetada. “Lastel, kes saavad sobivat ravitoitu, paranevad reeglina mitmed tervisenäitajad, nad on tugevamad, viirustele vastupidavamad ja neil ilmnevad uued oskused,” loetles Ilves ravitoidu mõju. “Julgustame Lastefondi poole pöörduma kõiki peresid, kus kasvab ravitoitu vajav laps − meie saame aidata!”