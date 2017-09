Euroopa Teadusnõukogu (ERC) tunnustas Tartu ülikooli teadlast Tambet Teesalu 150 000 euro suuruse grandiga, toetades tema teadustööd targa vähiravimi leidmiseks.

Tambet Teesalu sai 2012. aastal teadusnõukogu alustava teadlase uurimisrahastuse, mille kestus oli neli aastat. Tema uurimisprojekt keskendus vähiravimi väljatöötamisele, mis veresoontesse süstituna otsiks üles vähirakud ja jätaks kahjustamata terved koed. Selleks, et teadusuuringust saaks reaalne apteegiletile jõudev ravim, kulub reeglina märkimisväärne hulk raha ning seepärast on Euroopa Teadusnõukogu (ERC) otsustanud toetada Eesti teadlaste töö jõudmist ettevõtlusesse.



„Idee ongi selles, et võtta ühe meie avaldamata teadustöö tulemused ja kaitsta selle intellektuaalomandi õiguseid,“ selgitas Teesalu. „Selleks, et üldse jõuda teadusuuringust kliiniliste katseteni, mis omakorda on aluseks ravimi jõudmiseks patsientideni, on esmalt vaja võtta teadusavastusele eelpatent. Siis on aasta aega, et avaldada uuringu tulemused teadusajakirjas ning liikuda edasi patendi poole. See kõik aga nõuab konsultantide ja ekspertide tuge ning maksab päris palju raha,” rääkis Teesalu.



Teesalule omistatud tunnustus, „Proof of Concept Grant“, ongi toetus varasemalt ERC grandi saanud uurimisprojektis leitud teadustulemuste innovatsiooni- ja turupotentsiaali uurimiseks.



Kuidas tark vähiravim toimib?

Nanoosakeste abil on võimalik toimetada vähiravim kehas täpselt sinna, kus ta mõjuma peaks ehk kasvajasse. Seesugune ravimi manustamine jätab puutumata terved koed ning vähendab ühtlasi vähiravi ebameeldivaid kõrvaltoimeid. See teeb nii diagnoosimise kui ravi oluliselt täpsemaks.