Katsetasime Toidupulbrid.ee põnevaid toidupulbreid, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks ja võivad asendada toidukordasid.

Tegemist on rukkikamaga, mida on rikastud hulgaliselt pähklite, seemnete, marjapulbrite ja ravimtaimedega ning selle eesmärgiks on toetada igapäevaselt organismi.

Erinevaid toidupulbreid proovisid viis inimest ning kirjutasid, mis mõtteid need tekitasid.

Proteiinipulber – tõstjad tarbivad!

- Kõht püsis ülikaua täis. Jõin seda ühel korral keefiriga ja teisel korral Valio proteiinijogurtiga. Double trouble!

- Olen taolist toidulisandit juba mõnda aega otsinud ning nüüd leidsingi. Minu kriteerium oli see, et ei tohiks olla mingi vanilje-, maasika- või šokolaadimaitseline jama. Mulle ei meeldi sellised võltsmagustatud tooted, kuid soovisin tarbida lisandina proteiinipulbrit. Miks? Teatavasti aitavad valgud ehk proteiinid kõhtu kauem täis hoida. Ehk siis väga hea lisand smuutile. Esimene kord, kui katsetasin pulbriga smuutit, oli laupäevane päev. Kuna olin minemas trenni, siis suurt einet ei tahtnud – valisin hoopis smuuti koos proteiinipulbriga. Mind üllatas, et trenn oli tavalisest palju energiarohkem ja jõudsin rohkem joosta. Kindlasti oli oma osa sellel, et oli hea ja kerge tunne, samas nälg ei näpistanud.

- Maitse oli minu jaoks ideaalne. Äärmiselt neutraalne ja mõnus. Kui midagi tunda on, siis hoopis kamamaitset, mis viibki tagasi lapsepõlve. Mis võiks olla parem kui mustikad, keefir ja väike lusikas midagi kamamaitselist, mis su kõhtu pikalt täis hoiab?

Relax – taastumisepulber – tõstjad tarbivad!

- Pärast hommikust trenni sõin veidi jogurtit, millele lisasin sisse taastumispulbrit. Ütleb ju nimi, et see peaks aitama taastuda. Tõepoolest, tihti olen pärast hommikust trenni natukene nõrk. Nüüd oli aga energiat hoopis rohkem! Kasutan teinekordki!

- Käisin nädalavahetusel matkamas ning võtsin väikesesse kotikesse seda kaasa. Lisasin jogurti sisse ning väga hea oli. Ma ei tea, kas asi oli selles teadmises, et kindlasti on ta mulle hea või mitte, aga see matk möödus tõesti kergemalt!

- Kuna olen füüsiliselt aktiivne, siis kasutaksin seda ka edaspidi. On ju lubatud, et see vähendab põletikke ja lihaspingeid.

Vägilase pulber – tõstjad tarbivad!

- Sõin seda veega ja alguses tundus idee pulber+vesi üsna jälk. Aga tegelikult maitses see päris huvitavalt! Nagu tatar – kõht püsib uskumatult kaua täis. Kuna ühest potsikust jagub üheks-kaheks kuuks, siis on see igati väärt ja tervislik investeering

- Olen seda söönud erinevat moodi – nii maitsestamata kui maasika jogurtiga ja keefiriga. Juba nimetus "vägilase pulber" on kõnekas ning õnneks oli pulber ise ka.

- See on hästi mõnusa maitsega ja täidab kõhtu pikaks ajaks. Mulle meeldib, et seal sees on kreeka pähklid ja päevalilleseemned – need jäävad mõnusalt hamba alla krõmpsuma. Maitse ise on meeldivalt kamane, aga väikeste nüanssidega.

- Minule, kes ma hommikuputru ei armasta, sobib see toode ideaalselt.

Energia lisaja šokolaadiga – tõstjad tarbivad!

- Väga mõnus pulber, mida on hea kasutada keefiri, maitsestamata jogurti või kohupiimaga. Tõeline magustoit!

- Üle on kamamekk, kuid maitse teeb huvitavaks see, et sees leiduvad šokolaad ja kreeka pähklid, mis mõnusalt hamba all krõmpsuvad. Ma ei saanud küll aru, et see pulber mulle energiat oleks andnud, pigem andis ruttu täiskõhtutunde. Aga need vist on ka omavahel seotud?

- Plaanin seda edaspidi süüa magustoidu asemel, kui peaks tekkima suur magusaisu. Ülimalt hea asi!

- Jõin seda maitsestamata jogurtiga ja ausalt – nii toitvat ja maitsvat asja pole ma ammu saanud. Vunki annavad lisatud pähklid.

- Proovin edaspidi seda lisada ka pudru sisse, ma arvan, et sobib päris hästi.

- Olen seda tarbinud viimase nädala ja tunnen, et energiat on rohkem. Peab ära mainima, et esimestel päevadel ma seda ei tundnud. Ikka pikemat aega peab kasutama.

Paastupulber – tõstjad tarbivad!

- Kui kaane avasin, tungis linna põnev ja hapukas lõhn. Hapukapsas ja punapeet?

- Söönud olen seda erinevate jogurtitega ja maitseb väga hästi. Eriti meeldib mulle pulbrit smuutidesse panna.

- Lubati, et see aitab ka unetuse korral. Kuna mul on pingeline aeg, siis on magamisega probleemid – otsustasin paastupulbrit kasutada. Esimesel ööl ei tundnud midagi. Aga juba kolmandal kasutamisel oli rahulikum olla õhtul.

Maratonipulber – triatlonistid tarbivad!

- Sellel oli hapukas maitse. Põnev.

- Sõin seda jogurtiga ning maitse muutus mahedaks ja mõnusaks.

- Esimene amps tekitas kahtlust, kuid pärast seda läks juba väga heaks.

- Mida parema jogurtiga kombineerida, seda parem saab tulemus! Peab ise leidlik olema.

- Ma ise pole suur trennitegija, kuid andsin vennale proovida. Tema ikka pumpab jõusaalis muskleid. Ta kiitis, et see on imehea alternatiiv kõigile pulbritele, mida ta on muidu tarbinud. Lubas ka edaspidi kasutada.