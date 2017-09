Keegi ei tea, kui palju talle on elupäevi antud. Siiski on mõned märgid, mis ennustavad, et sa elad kaua.

1. Sa oled abielus. Püsipartneriga koos elamine vähendab surmariski eelkõige keskeas, kirjutab Health.

2. Sa ei kannata liigse stressi all. Rahulik ja rõõmus meel hoiab keha kulutavad stressihormoonid kontrolli all.