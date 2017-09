On vägagi levinud, et külmetusviirusesse haigestudes soovitab arst ohtralt vedelikke tarbida. Miks?

Vedelikke peab tarbima, sest see aitab kehas piisavat niiskusetaset säilitada, kirjutab Fox New. Asi on nimelt selles, et nii nuusates, köhides või palviku tõttu higistades kaotab keha tavapärasest rohkem niiskust. Eriti hulluks muutub asi siis, kui haige olles on ka kõht lahti või inimene oksendab.

Iseenesest pole vedelikukaotus halb, sest see aitab paremini mürkidest vabaneda. Rohke vedelik aitab ka rögal ja tatil paksemaks muutuda ja nii on neid parem väljutada.

Haige olles tuleb juua palju vett, teed ja puljongit. Alkoholi ja kohvi sel ajal tarbida ei tohiks, kuna need viivad kehast vedelikke hoopis välja.