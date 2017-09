2. Naermine ennetab depressiooni. Naermise ajal töötavad näolihased saadavad ajusse närvisüsteemi tugevdavaid impulsse. Teadlased on kindlaks teinud, et üks minut naeru võrdub 45 minuti sügava lõõgastumisega.

Her Beauty toob välja kaheksa põhjust, miks oma tervise ja ilu nimel rohkem naerda. 1. Naermine teeb nooremaks. Võid ju arvata, et naermine põhjustab enneaegseid kortse ja seetõttu muutub inimene enneaegu vanemaks, kuid sa oled täiesti valel teel. Naerata ja naera nii tihti kui võimalik, sest naermine muudab näolihased tugevamaks ja parandab näo verevarustust. Seega vananemisprotsess hoopis aeglustub ning jume näib ka rõõsam.

Täiskasvanuil kipub naeruga olema kehv lugu – kui kuueaastane laps naerab umbes 300 korda päevas, siis täiskasvanu naerab ja naeratab keskmiselt vaid 15 korda päevas. Samas on naer tervisele väga kasulik ning just seepärast peaks inimene naerma sageli.

3. Naermine tugevdab immuunsüsteemi. Kaasaegsete teadlaste kinnitusel ergutab naermine immuunsüsteemi viirustega võitlema. Seega on just eeloleval sügis-talvel kasulik naerda ohtralt. Lisaks parandab naermine kopsude ventilatsiooni ning alandab nii vererõhku kui veresuhkrut.

6. Naermine parandab suhteid ja lahendab konflikte . Igaüks on kogenud, et naer aitab ebameeldivaid olukordi seljatada. Kui sul on raske, sunni end naeratama – see toimib nii sinu kui ümbritsevate enesetunde parandajana.

5. Naermine muudab figuuri kaunimaks. Kui inimene naerab, siis töötab tal kehas 80 erinevat lihasgruppi. Eriti hästi mõjub naermine kõhulihastele, seljale ja jalgadele. Üks minut naeru on sama hea, kui sõita veerand tundi jalgrattaga ehk naer on hea kaloripõletaja.

4. Naermine vähendab valu. Ravinaer on populaarne üle maailma. Võtke kasvõi doktor Klounid, kes käivad raskelt haigeid lapsi naerutamas. Indias harrastatakse naerujoogat. Naer ei leevenda küll kroonilisi tõbesid ega vii ära migreeni, kuid aitab hullu olukorda leevendada küll tänu enorfiinidele, mis naeru ajal vallanduvad. Neil hormoonidel on valu leevendav toime.

7. Naermine ergutab aju tööd. Naermine aktiveerib aju vasakut ja paremat poolkera ühendava limbilise süsteemi, mistõttu suureneb inimese loovus ja võime lahendada erinevaid probleeme mänglevalt.



8. Naermine pikendab eluiga. Ameerika teadlased on leidnud, et optimism, rahulikkus ja rõõm mängivad pikaealisuse geenis olulist rolli. Seega tasub uskuda, et naer on olulisim asi elus. Rootsi teadlased on uurinud viimase 270 aasta näitlejate elude pikkuseid ning kinnitavad: komöödianäitlejad elavad draamanäitlejatest oluliselt kauem.