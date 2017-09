„Eesti perearstide ees on uued ja varasemast keerulisemad probleemid - alates paljulubavate ravimite, toidulisandite, uuringute ning reklaamide eksitavast mõjust kuni tõenduspõhise nõustamise oskusteni. Need on teemad, mis on aktuaalsed perearstidele üle Euroopa," märgib Diana Ingerainen, Eesti Perearstide Seltsi juht homse Eesti perearstide aastakonverentsi eel.

"Ka mujal otsitakse lahendusi, kuidas perearsti ja tema meeskonna pakutav abi oleks inimestele võimalikult kättesaadav, kuid samas oleks tagatud kõrge kvaliteet,“ rääkis Diana Ingerainen.



„Perearsti ülesanne on hinnata tervisevajadust ning otsustada, kas on vaja sekkumisi. Selle juures peame lähtuma tõenduspõhisusest, mitte turundusest,“ selgitas ta.

Homme algaval Eesti perearstide aastakonverentsil arutletakse perearstiabi puudutavate olulisemate küsimuste ning tulevikusuundade üle. Ingeraineni sõnul on aastakonverents sündmus, mis ühendab kõik perearstid üle Eesti. Ühiselt arutatakse selle üle, millises suunas liikuda ning milline saab olema perearstiabi tulevik. Traditsiooniliselt tunnustatakse aasta tähtsündmusel ka parimaid perearstipraksiseid.