Liigne ekraanide vaatamine võib silmi mõjutada kahel moel. Kõige sagedasem on kuiva silma sündroomi teke. Seda põhjusel, et ekraani vaadates unustame pilgutada ning meie silma niiskustase langeb oluliselt. Kui silm on aga liiga kaua kuiv, hakkavad tekkima esimesed negatiivsed mõjud. Nendeks mõjudeks on silmade kuivus või väsimus, kergelt udune nägemine pärast pikka arvutiekraanile vaatamist või peavalu. Kuna nähud on sageli tähelepandamatud või ei seostata neid ekraanidega, siis võivad need viia tõsiste krooniliste probleemideni, nenditakse KSA silmakeskuse blogis.