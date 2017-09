Tervise valdkonnas on arutusel, millisel viisil suurendada tervishoiu erinevate tasandite sisulist integratsiooni, andes suurema rolli esmatasandile. Tervishoiukorralduslikult tähendab see esmatasandi eelisarendamist Eesti tervishoius, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täna, 20. septembril toimuva Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsi videotervituses.

„Esmatasandi arstiabi on Eesti tervishoiu vundament. Kuid perearstid ei ole juba ammu jaoskonnatohtrid kiiremate ja lihtsamate tervisemurede lahendamiseks, vaid mitmekesise pädevusega spetsialistid, kes oma meeskondadega suudavad paljudel juhtudel ravida paremini kui eriarstid,“ ütles minister Ossinovski. „Käivituvad e-konsultatsioonid on üks näide, tulevikus tahaksime just perearstide tasandil näha süsteemsemat järelravi ning ennetustööd. Tervishoiukorralduslikult tähendab see esmatasandi eelisarendamist Eesti tervishoius nii rahastamise, taristu kui ka sisuliste pädevuste laiendamise teel.“

Ministri sõnul on esmatasandi tervishoius toimuvate muutuste kõrval oluline, et ka tulevikus saaks inimene perearsti juurde võimalikult kodule lähedal. „Koos esmatasandi tervisekeskuste ehitamisega tugevnevad perearstide meeskonnad ja laieneb pakutavate teenuste spekter. Paljudes piirkondades võtab maakonnakeskuses asuv tervisekeskus vastutuse laiema piirkonna perearstiabi eest,“ ütles minister. „See on hädavajalik panus Eesti piirkondade elujõulisusse.“

Paljudes kohtades eeldab see ministri sõnul ka uute tegutsemisvormide läbi rääkimist ja nendes kokku leppimist. „Kindlasti on siinkohal tegemist kogu valdkonna tulevikku mõjutatavate otsustega, mistõttu peavad kõik asjaolud olema põhjalikult läbi kaalutud,“ lisas minister.

