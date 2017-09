Valitsus kiitis tänasel istungil heaks tervishoiu rahastamisega seotud seaduste muudatused, millega laiendatakse haigekassa tulubaasi. Eesti tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks suunatakse tervishoidu järgmise viie aasta jooksul täiendavalt üle 300 miljoni euro, millest 34 miljonit eurot juba 2018. aastal.

„Valitsus otsustas aprillis hakata tulevast aastast panustama tervishoidu täiendavalt mittetöötavate pensionäride eest. Tegemist on selle valitsuse ühe olulisima otsusega, kuna see leevendab oluliselt tervishoiusüsteemi pikalt vaevanud alarahastatuse probleemi,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Parem ja kättesaadavam arstiabi on minu üks olulisemaid prioriteete. Selle otsusega kasvab aastaks 2022 haigekassa täiendav rahastamine järkjärgult 13 protsendini vanaduspensionäride pensionist, mis toob viie aasta jooksul haigekassasse täiendavalt üle 300 miljoni euro. Lisaraha annab võimaluse lühendada ravijärjekordi, parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust, ravi järjepidevust ja kvaliteeti.“

Seaduste muudatuste eesmärk on Eesti Haigekassa tulubaasi etapiline laiendamine. Selleks panustatakse täiendavalt Eesti Haigekassa eelarvesse 2018. aastal 7%, 2019. aastal 10%, 2020. aastal 11%, 2021. aastal 12% ja 2022. aastal 13% mitte töötavate vanaduspensionäride pensionilt, see moodustab 2018. aastal 89 mln, 2019. aastal 133 mln, 2020. aastal 153 mln ja 2021. aastal 176 mln eurot.