Kui sul on diagnoositud kõrgvererõhktõbi, mine joogatrenni. Hiljaaegu läbi viidud uuring leidis, et inimestel, kes harrastasid joogat kolme kuu jooksul tunni päevas, alanes ka vererõhk.

Jooga igapäevane harrastamine on paljulubav, see aitab keha kaitsta kõrge vererõhu kahjulike mõjude eest, kirjutab Time. Meeldetuletuseks siis, et kõrgvererõhktõbi suurendab riski haigestuda infarkti, insulti ning ka südamepuudulikkusesse.

Põhjus, miks jooga kehale nii mõjub, pole täpset selge, kuid teised uuringud on näidanud, et jooga rahustab närvisüsteemi ning just sellel on oluline roll vererõhu reguleerimisel.

Jooga pluss kõrgvererõhutõve kontrolli all hoidmisel on seegi, et see on kättesaadav kõigile ning selle põhivõtted on kerged selgeks saada.

Lisaks joogale soovitavad spetsialistid oma südame huvides omaks võtta tervislikud eluviisid üldiselt, kvaliteetne ja tervislik toit ning suitsetamisest loobumine on seejuures võtmesõnaks.