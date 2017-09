Teadlased kinnitavad, et jahedate ilmadega tuleb müts pähe ja sall kaela panna ning nina soojas hoida - kui hingamisteed ei ole piisavalt soojas, on rinoviiruste põhjustatud hädad kerged tulema.

Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes ilmunud uuringu järgi ei ole madal õhutemperatuur otse nohu tekitajaks. Küll aga kinnitavad hiirte epiteelkoe rakkudega tehtud katsed, et madalam kehatemperatuur pärsib immuunsüsteemi tööd ja võimaldab nii rinoviirustel end hõlpsamalt paljundada, kirjutab Woman´s Day.

Madalama kehatemperatuuri korral ahenevad nimelt veresooned ning see halvendab hingamisteede verevarustust, tekitades nii viiruste arenguks soodsa keskkonna. Sagedaseim kurja juur, rinoviirus, on püsivalt olemas ka umbes veerandi tervete inimeste organismis.

See, et rinoviiruste jaoks on hingamisteed parimaks kasvulavaks, on varasemalt teada. Selle uuringuga sai aga selgeks, et rinoviirus armastab jahedamat temperatuuri. Kui kopsude sisetemperatuur on keskmiselt 37 kraadi, siis ninaõõne jahutab välisõhk 33 – 35 vahele ning seal hakkabki rinoviirus soodsate tingimuste tekkides paljunema. Selle kinnitamiseks tegid teadlased nimetatud temperatuuridel hiirtega ka katseid. Ning, nagu nad rõhutavad, küsimus ei ole mitte ainuüksi temperatuuris, vaid selles, kuidas keha sellele reageerib.

Seega – müts pähe ja sall kaela ning külmaga tõmba nina ette ka sall. Nii on sul mingigi võimalus külmetusega kaasnevaid sümptomeid ära hoida. Eriti, kui sa kuulud selle veerandi inimeste hulka, kelle organismis elab rinoviirus püsivalt.