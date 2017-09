Kui sul argipäeviti töö ja kodu vahel lippamisest ning seal askeldamisest aega muuks ei jää, paneb see põntsu su kehale. Siit leiad viis märki, mis kinnitavda: oled täiesti vormist väljas.

* Sa ei suuda kätekõverdusi teha. Kätekõverdused on hea vormisolemise test, sest neid tehes pead kasutama nii selja-, õla-, käte- kui ka kerelihaseid, kirjutab portaal CheatSheet. Heas vormis inimene peaks mõne kätekõverdusega ikka hakkama saama.

* Su vööümbermõõt on suur. Alati ei näita kaalunumber ülekaalulisust, sest mõnikord on ka aktiivselt treenival inimesel kaal kõrgem - tal on lihasmass ka suurem. Vööümbermõõt paljastab tõe aga halastamatult - mida suurem see on, seda kehvem on lugu. Üldiselt öeldakse, et naiste vööümbermõõt peaks jääma naistel alla 88 ja meestel alla 102 sentimeetri.