Regionaalhaigla verekeskus vajab väga 0 Rh negatiivsete doonorite abi, kuna hetkel on haiglaravil mitu raskes seisundis 0 Rh negatiivse veregrupiga patsienti, kes vajavad erinevate verekomponentide ülekandeid.

Viimastel aegadel on oluliselt suurenenud haiglate nõudlus 0 reesusnegatiivsest verest valmistatud veretoodetele. 0 negatiivse veregrupi omanikke on vaid 4,3 protsenti Eesti elanikkonnast. Tegemist on universaalse veregrupi doonoriverega, mille punaliblesid võib üle kanda kõigi teiste veregruppidega inimestele ning olukorras, kus pole aega abisaaja veregruppi määrata, teatas Regionaalhaigla verekeskus.

„Seetõttu on 0 Rh negatiivse veregrupiga doonoritele üleskutse vere loovutamiseks pidevalt aktiivne. Praegu on meil haiglates abivajajateks ka mitu 0 Rh negatiivse veregrupiga patsienti, kellele sobivad ülekandeks ainult 0 Rh negatiivse veregrupiga veretooted. Seetõttu vajame täiendavalt doonorite abi,“ selgitas verekeskuse tootmisjuht-ülemarst dr Erna Saarniit.