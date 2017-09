Eesti Perearstide Selts valis täna, 21. septembril Tallinnas toimunud üldkogul uue juhatuse. Seltsi juhiks valiti Le Vallikivi.

Seltsi juhatusse kuuluvad lisaks Ruth Kalda, Andres Lasn, Elle-Mall Keevallik, Karmen Joller, Eero Merilind, Triin Perkson, Argo Lätt ning Helve Kansi.

Le Vallikivi sõnul on tema eesmärk seltsi juhina ühiskonnas teadvustada, et kvaliteetne ja kättesaadav esmatasandi arstiabi on üks põhilistest inimõigustest, mis kehtib ka maapiirkondades.

„Tahame hoida ja säilitada head, ühtehoidvat ja tegusat mainet, mis Eesti Perearstide Seltsil juba on ning julgustada tublisid ja särasilmseid noori arste oma väljundit esmatasandis leidma,“ lisas ta.

Le Vallikivi on kuulunud Tallinna Perearstide Seltsi juhatusse alates aastast 2005 ning Eesti Perearstide Seltsi juhatusse alates aastast 2011. Vallikivi on Jürgensoni Perearstikeskuse perearst.