Kuniks tarbid vürtse mõõdukalt, teeb krehvtine toit su tervisele vaid head.

Veebileht Self toob välja viis viisi, kuidas vürtsikad toidud su tervist parandavad.

* Need kiirendavad ainevahetust. Kapsaitsiin, tšillipipra peamine koostisosa, aitab kehal lisakaloreid põletada. Kapsaitsiin on ka see, mis sinu suhu põletava tunde jätab.