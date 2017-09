Kui soovid last saada, on see artikkel just sulle - need nõksud suurendavad võimalust rasedaks jääda.

1. Lõpeta karmid treeningud. Trenn teeb tervisele head, kuid sellega üle pingutada ei maksa, kirjutab Health. Viie aasta eest tehtud uuring kinnitab nimelt, et normaalkaalus naistel, kes treenisid nädalas vähemalt viis tundi, venis ka rasestumine.

2. Pea kala söömisega piiri. Eriti just röövkalade söömisega, nende organism võib sisaldada elavhõbedat. Kasvanduses kosunud kalad jällegi erinevaid teisi aineid, mida seostatakse viljatusega.