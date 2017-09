Eesti esimeste proteiinikohupiimakreemide sarja PROfeel väljatöötamisel osalenud fitnessiekspert Ott Kiivikas tahaks inimestele sügis-talvise treeninghooaja alguse puhul südamele panna, et toitumisse peaks suhtuma siiski terve mõistusega.

Une kvaliteedi halvenemist tuleb sageli ette just treeningutega algust tegevatel inimestel, kes soovivad kaalu iga hinna eest langetada.

Õhtutundidel einestamist või näksimist seostatakse tihti kaalutõusuga. Nüüd on aga uuringud tõestanud, et tegelikult tagab enne magamaminekut söömine hea une ja aitab seeläbi kaudselt kaasa ka kaalu langetamisele – seda kõike muidugi juhul, kui tarbid õigeid toiduaineid.

Kvaliteetne uni on tema sõnul trenniga tegelevatele inimesele väga oluline: „Just puhates tegeleb meie keha kõige intensiivsemalt lihaste taastamisega. Selle jaoks on olulised valgud, mis peatavad lihaste lagunemise protsessi ning aitavad lihastel taastuda. Samuti tagab mõõdukas valkude tarbimine õhtueine osana hea une.”

Ott Kiivikas soovitab järgmisi snäkke, mida võib endale lubada ka hilisõhtul treeningsaalist koju jõudes kartmata, et treeningule kulunud vaev luhta läheks:

1. Muna: See klassikaline osa sinu hommikueinest sobib ka õhtusel ajal nälja leevendamiseks. Munades sisaldub rikkalikult vitamiine ja munavalk on väga kõrge toiteväärtusega. Lisaks on munas ka rasvu, mis aeglustavad valkude imendumist

2. Kalkunifileesink: Kalkuniliha sisaldab trüptofaani, asendamatut aminohapet, millele omistatakse tihti ka uinutavat mõju. Lisaks und soodustavale keemilisele koostisele on väherasvane linnuliha ka kalorivaene, kuid seejuures rahuldust pakkuv maitseelamus.

3. Kirsimaitseline proteiinikohupiimakreem: Kohupiimas sisalduvad valgud imenduvad aeglaselt ja varustavad sinu keha öö jooksul vajalike aminohapetega. Unegurmaanide seas kõrgelt hinnatud kirsid sisaldavad endas looduslikku melatoniini - hormooni, mis lühendab uinumiseks kuluvat aega.

4. Hummus: See Lähis-Idast pärit, kikerhernetest valmistatud trenditoit on kiudaine- ja valgurikas ning sobib väga hästi kalorivaestele köögiviljadele kosutavat seltsi pakkuma.