2. Brüsseli kapsas . Tass brüsseli kapsast annab vaid 38 kalorit, kuid selles on 3,8 grammi kiudaineid. Lisaks sisaldab see ohtralt C-vitamiini, mis mõjub hästi immuunsüsteemile eriti külmetusviiruste hooajal.

1. Õunades leidub pektiini nimelist kiudainet. See aeglustab seedimist ning nii püsib kõht kauem täis, toob välja Woman´s Day. Hiljuti läbiviidud uuring kinnitab, et naised, kes sõid kolm õuna päevas, kaotasid rohkem kaalu kui need, kes tarbisid sama palju kaloreid kaeraküpsiseid süües. Õunasööjatel langes ka veresuhkur.

Kui soovid üleliigsest kaalust vabaneda või saavutatud kaalu hoida, söö siin nimekirjas väljatoodut. Need toidud on kiudaine- ja valgurohked ning aitavad su kõhul kauem täis püsida.

4. Läätsed on kõrge kiudainesisaldusega, tänu sellele püsib kõht kauem täis.

17 igapäevast toitu, mis aitavad ülekilodele säru teha. ( PantherMedia / Scanpix)

5. Kikerherned on samuti kõrge kiudainesisaldusega, nende söömine tekitab täiskõhutunnet.

6. Mustad oad on parim toit rööprähklejaile, sest nendest saab kõhu kiiresti täis. Need on hea asendus ka lihale, nende söömine aitab tarbida vähem kaloreid. Need on samuti tulvil kiudaineid.

7. Pistaatsiapähklid on täiuslik suupiste neile, kes soovivad kilodest vabaneda: koorimata pähklite söömine sunnib sind aeglaselt ja mõttega tegevuse juures olema, pähklikoored on aga visuaalne meeldetuletus sellest, kui palju olete tegelikkuses söönud.

8. Mandlid on tulvil küllastumata rasvu ja E-vitamiini, viimane mõjub kehale kui antioksüdant.

9. Kodujuust on hea proteiiniallikas, see aine aitab reguleerida kogu päeva jooksul veresuhkru taset.

10. Munad on üks tervislikumaid suupisteid maailmas, mis aitab kõhul täis püsida.

11. Seened on kaalulangusele mõeldes täiesti ideaalne toit, see on ideaalne liha asendaja.

12. Spinat on rauarohke köögivili, mida saab kasutada pea iga toidu juures.

13. Rooma salat sisaldab looduslikult palju vett. See toetab kaalulangetajaid sedaviisi, et teeb söögi lahjemaks, kuid hoiab kõhu samal ajal siiski täis.

14. Kaer ja kaerahelbed on kiudaineterohke. See teeb kõhu täis, kuid aitab samal ajal alandada kolesteroolitaset. Ära lisa kaerahelvestele lihtsalt suhkrut.

15. Tuunikala on lahja, kuid valgurohke.

16. Greip on puuvili, mida võiks süüa enne iga söögikorda pool. Kui seda teha kolm kuud järjest, aitab see kaotada paar lisakilo. Lisaks on see vitamiinirohke ehk hea tervisele niiehknaa.