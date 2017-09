2. Söö värsket. Eks ütle vana rahvatarkuski, et üks õun päevas hoiab arsti eemal. Püüa eelistada üldse hooajalist värsket kraami, mis annab su kehale tarvilikke aineid.

3. Treeni intensiivselt. Lisaks joogale tee veel paar korda nädalas trenni, see muudab su keha tugevamaks.

5. Suhtle sõpradega. Sotsiaalselt aktiivsematel inimestel on väiksem tõenäosus haigestuda.

7. Maga korralikult. Jah, sa oled seda tüdimuseni kuulnud, kuid kordame veel - magades keha taastub. See tähendab aga, et inimene on seda tervem ja rõõmsam, mida korralikumalt ta magab.