Kas veenilaienditega võib kõrgeid kontsi kanda?

„See on sage küsimus, mida oma vastuvõtul kuulen,“ kirjutab Ida-Tallinna keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste suhtlusportaalis Facebook, et tema arvates on veenilaiendid krooniline healoomuline haigus, mille väljendus on peamiselt kosmeetiline.

„Seetõttu ei oleks aus, kui veenilaiendite olemasolu takistaks inimesel oma elu nautimast,“ sõnab ta. Palmiste pole näinud ühtegi uuringut, kus toodaks välja otsene ühendus veenilaiendite tekke ning kõrgete kontsade kandmise vahel. „Samas võib olla tegemist kaudse mõjuga, kuna igasugused jalanõud, mis takistavad labajala normaalset liikumist, häirivad ka venoosset tagasivoolu,“ märgib ta ja võtab jutu kokku: ka veenilaienditega patsiendid võivad soovi korral kõrgeid kontsi kanda.