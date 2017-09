Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts korraldab eeloleval pühapäeval, 1. oktoobril Tallinna Ülemiste keskuses, Tartu Lõunakeskuses ja Narva Astri keskuses tervisepäeva.

Tervisepäeva raames on kõigil huvilistel võimalik minna ajavahemikus 12 -16 mõõtma oma tervisenäitajaid kaubanduskeskustes üles seatud tervisepunktis. Mõõta saab veresuhkrut, kolesterooli taset, vererõhku ja keha rasvaprotsenti. Korraldajad panevad südame, et veresuhkru ja kolesterooli mõõtmisel usaldusväärsema tulemuse saavutamiseks on soovitav mitte süüa vähemalt 4 tundi enne mõõtmist. Esimesed tunnid peale sööki ja jooki võivad veresuhkru ja kolesterooli tasemed keskmisest kõrgemad olla.

Kohapeal annavad tervisenäitajatest lähtudes nõuandeid ka medõed ja MyFitnessi treenerid.