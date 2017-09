Räägitakse, et paar korda aastas tuleks mõelda keha puhastamisele ning sügis, kui värske kraam on kõigile kättesaadav, on selleks amuti hea aeg. Tegelikkus on aga see, et oma tervisele mõeldes võib see olla päris halb idee.

Miks, kirjutab Women’s Health.

1. Terve keha suudab mürgid ise väljutada. Keha puhastamiseks mõeldud dieedid peaksid kehast väljutama sinna kogunenud mürgid. Samas, sellega tegelevad igapäevaselt maks ja neerud. Teaduslikult on tõestamata, et ükski kehapuhastusdieet töötaks paremini kui inimese enda keha.

2. Kehapuhastusdieedid on enamasti valguvaesed. Populaarse rohelise mahla joomine aitab kaotada kaalu, kuid lihaseid kasvatavaid valke seal pole. Seega - sa kaotad keha puhastades kaalu lihaste arvelt.

3. Kehapuhastusdieedid soodustavad ebatervislikke toitumisharjumusi. Kui oled mingi aja jooksul tarbinud ühekülgset menüüd, oled pärast seda nii näljane, et esimesel võimalusel on sul rämpstoit näpus. See paneb sind aga süümepiinu tundma ja soovima uut kehaphastus kuuri.