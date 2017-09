Söögiisu on kadunud. Vähk võib põhjustada selle, et söögiisu kaob. Samuti võib see kaasa tuua kiire kõhnumise, kuna takistab kehal toidust toitainete kättesaamise.

Eduka vähiravi peamiseks võtmesõnaks on haiguse varajane avastamine, kirjutab Positively Wired. Sestap tuleb oma keha jälgida ja osata seda lugeda. Siin on välja toodud kümme üsna kummalist märki, mis võivad samuti vähktõvele viidata.

Vähk on tänapäeval kõigile suurim väljakutse, sest selle keerulise tõve juured on sageli täpselt teadmata ning sageli levib see ka vaikselt ja kiiresti.

Uriini värv on muutunud. Sama asi nagu väljaheidetega – kui uriin muutub kummaliseks, näiteks märkad selles verd, see vahutab, on terava lõhnaga vms – ning see kestab kauem kui kolm päeva, pea nõu oma arstiga.

Nahasügelus. Kuna keha jaoks on vähk esialgu sissetungija, hakkab ta nende vastu võitlema. Tulemuseks on liigne verevool kahjustatud piirkonda ning see paneb naha sügelema.

Hääl muutub kähedaks või kaob. Kui hääles tekivad äkitselt muutused ilma, et sa oleksid hiljaaegu rokk-kontserdil ennastunustavalt röökinud, peaksid selle põhjust kontrollima.

Haavad ei taha paraneda. Kui sul on vähk, on immuunsüsteemi prioriteediks selle probleemiga tegelemine ning haavade parandamiseks ei jagu enam ressursse.

Köha ilma külmetusviiruseta. Tavaliselt kipub krooniline köha kallale koos vähktõvega. Seega – kui sa ei põe külmetusviirust, kuid köha kestab üle kahe nädala, pöördu arsti poole.

Menstruatsioon suvalisel ajal. Kui tsükli käigus tekivad päevad suvalisel ajal, pea alati nõu oma arstiga.

Valged plekid suus või kurgus. Arst peaks neid uurima.