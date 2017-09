Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse, Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse ja Pärnu haigla veretalituse doonoritelkides loovutas sel suvel verd 3018 inimest, kes annetasid kokku üle 1358 liitri verd. Doonorite sõbralikku perre lisandus 480 esmadoonorit.

„Tänavune vihmalembene suvi pakkus meie doonoritelkide tuurile nii vihma, tormituult kui ka mõõdukat päikest. Vaatamata ilmaviperustele külastas meie rõõmsaid kollaseid telke üle 3600 inimese, kellest 3018 said ka doonorina head teha ning suuresti tänu telkides verd loovutanud abivalmis ja rõõmsatujulistele inimestele, said kõik verd vajanud patsiendid abi,“ sõnas regionaalhaigla verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste, lisades: „Meile teeb erilist heameelt ka telkides käinud doonoritelt saadud positiivne tagasiside, ladus koostöö meie koostööpartneritega Päästeametist, Kaitseväest ja Kaitseliidust ning see, et juba teist aastat järjest on kõige rahvarohkemateks folgipealinna Viljandi telgid, kus püstitati selle suve telkide rekord – 9. augusti telgis loovutas verd kogunisti 163 tublit mulki!“

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonoritelgid peatusid sel suvel Keilas, Paides, Raplas, Haapsalus ning kahel korral Rakveres ja Tallinnas. 20 telgipäeval loovutas verd 2118 doonorit, kellest 304 olid esmased doonorid, kokku koguti 953 liitrit verd.