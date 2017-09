Kõik köhivad vahel. Köhimine on iseenesest täiesti normaalne, isegi hädavajalik, et vabastada hingamisteed tolmust, mustusest või rögast. Öine köhimine on aga tüütu ja võib tervisele kahjulik olla, kui pidevalt sinu und segab. Veebileht Medical News Today pani kirja kümme nõuannet, et öist köhimist leevendada.

1. Proovi õhuniisutajat. Kuiv õhk võib köhima ajada.

2. Puhasta magamistuba allergeenidest nagu tolm, lemmiklooma karvad ja hallitus.