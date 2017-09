Külmetusviirused asusid sel sügisel inimesi oodatust varem murdma ()

„Suvi oli üsna kehvakene,“ nendib perearst Eero Merilind, et külmetusviirused on tänavu kohale jõudnud oodatust varem ning inimesi on peale klassikaliste külmetushaiguste kimbutamas noroviirused ja lapsi ka larüngiit.

„Et suve tagasi ei saa, tuleks nüüd vaadata, et jaguks piisavalt aega puhkuseks ning ilusa ilmaga õues viibimiseks,“ soovitab Nõmme perearstikeskuse perearst Eero Merilind. See kehtib tema sõnul nii täiskasvanute kui ka laste kohta, sest reeglina kipub olema nii, et esmalt haigestuvad lasteaialapsed, siis koolilapsed ja seejärel jõuavad tõved ka nende vanemateni.

Et külmetusviirused tulevad ootamatult – mida peaks koduapteek sisaldama, et haigena saaks rahulikult end ravima asuda?

Südameapteegi peaproviisor Triinu Entsik-Grünbergki märgib esmalt, et kõige parem on hoida organism tugevana ja nii viirushaiguseid ennetada.

Kodus olgu mitu palavikualandajat

Selle sügise olulisemaid märksõnu on tervise seisukohalt tema sõnul D-vitamiin.