Liikumispuudega Maria vajab ortoose ja spetsiaalseid ortopeedilisi jalanõusid, mille omaosalus on 620 eurot. Kuna perel pole võimalik nii suurt summat välja käia, aitab poole kuludest katta Tartu Linnavalitsus ja teise poole SA TÜK Lastefond.

Kaheaastasel Marial on diagnoositud Spina Bifida, mis tähendab avatud lülisammast, ja mis on sünnidefekt, mille korral ei ole tüdruku seljaaju neuraaltoru embrüonaalse arengu käigus sulgunud. Sellest tulenevalt on lapsel alajäsemete nõrkus, tema lihaste töö on allapoole põlve häiritud ning tal puudub tundlikkus, mis raskendab ja takistab kõndimist.

Ortooside abiga on Marial võimalik iseseisvalt kõndida ning saab olla kindel, et lapsel ei teki teiseste probleemidena alajäsemete liigestes kontraktuure, mis ilma ortoosideta kõndimisel võivad tekkida. Lisaks tuleb ortooside peal kanda spetsiaalseid ortopeedilisi jalanõusid.

Haigekassa katab abivahendite kuludest 90%, kuid 620 euro suuruse omaosaluse tasumine käib perel üle jõu. Seega aitab pere ühekordse 310 euro suuruse toetusega Tartu Linnavalitsus ja sama suure summaga ka Lastefond.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves nentis, et ortoosid ja ortopeedilised jalanõud vajavad regulaarset väljavahetamist, sest laps kasvab. Selleks, et laps saaks liikuda ja areng oleks järjepidev, peavad taolised abivahendid Ilvese sõnul aga olemas olema. “Tegemist on väga kallihinnaliste vahenditega, seetõttu ulatub 10%-suurune omaosalus üle 600 euro ja see on pere jaoks väga suur väljaminek,” tõdes ta. “Lastefondil on hea meel, et koostöös kohaliku omavalitsusega saame Maria perele abiks olla.”