Eesti Perearstide Selts toetab proviisorapteekide seisukohta, et apteegi omanik peab olema proviisor.



„Proviisorid on praegu apteegikettide survel muutunud pigem müüjateks ning ei arvestata proviisorite kui ravimispetsialistide asjatundlikkust,“ selgitas Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda perearstide seisukohta.



„Perearstid toetavad proviisoreid kui esmatasandi töötajaid, kes on perearstidele head partnerid ning saavad patsiente toetada parema ravimsoostumuse saavutamisel,“ lisas Kalda.



Riigikogu sotsiaalkomisjonis arutatakse sel nädalal ettevalmistusi ravimiseaduse muudatuste rakendamiseks, mis puudutavad apteekide omandipiiranguid.