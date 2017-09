„Kuna värske ja tervislik tooraine on üks Daily toiduvalmistamise alustaladest, otsustasime lastele sügismenüüs pakkuda võimalikult palju värvikirevaid metsa- ja aiasaaduseid, mis just praegu rikkalike maitsete ja kasulikkusega silma paistavad,“ selgitas septembri- ja oktoobrikuu teemapäevade teemavalikut Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson ning tõi välja 5 põhjust, miks ka kodus võimalikult palju hooajalistest saadustest hõrgutisi valmistada.

Värskelt mullast tõmmatud porgand ja kaalikas, puuotsast potsatanud mahlane õun ja metsa alt korjatud vitamiinidest tulvil jõhvikad ja pohlad on just sügisel kõige maitseküllasemad. Hooajal korjatud viljad on värsked, magusad ja mahlased, mistõttu maitsevad ka nendest valmistatud toidud hoopis paremini. Võtke lapsed ja minge metsa! Õpetage pesamunadele aia- ja metsatarkuseid ning nosige õhtul filmi vaadates värskeid marju või õunaviile.

Suurem toiteväärtus

Hooajal sisaldavad erinevad viljad ja marjad suuremates kogustes vitamiine ja teisi kehale vajalikke aineid, mille omadused seistes kahanema hakkavad. Näiteks luuviljalistes leiduv beeta-karoteen kaitseb meid päikese kahjuliku mõju eest ning erinevad värsked puuviljad sisaldavad värskena rohkem vitamiine. Erinevad uuringud on ka näidanud, et võrreldes hooajaväliste viljadega on värsked viljad lausa kolm korda kõrgema toitainete sisaldusega. Hommikuseks vitamiiniplahvatuseks lisa peotäis marju hommikupudrule või naudi õhtusöögiks ahjus küpsetatud hooajalisi juurvilju värske salatiga. Põnevaks salatiks sega punapeet ja rohelised herned või riivi porgand, seller ja õunad ning maitsesta sidrunimahlaga.

Puhtam toit

Mida enam järgid kodukandi hooaegasid, seda lähemalt toit sinu lauale jõuab. Kodulähedased aiasaadused ei pea läbima pikka mere- ega õhuteed ning on seepärast puhtamad ja tervislikumad.

Muidugi on ka sügis õige aeg, et kodudes talvevarusid täiendada värske küüslaugu, sibula, erinevate kodumaiste juurviljade ja metsamarjadega, et nautida võimalikult tervislikku toitu ka siis, kui loodus talveund magab. Kui soovid lapsi kaasata, siis uuri, milliseid aiasaaduseid nemad tahaksid talveks hoiustada ning luba neil seda teha. Talvel on ju mõnus viilutatud mahlaste porganditega õhtusöögile värskust lisada.

Tervem keha

Hooajaline toitumine on tähtsal kohal ka tervise toetamise seisukohalt, sest aitab kehal aastaaegade vaheldumisest tingitud erinevustega paremini toime tulla ning varustab keha vajalike toitainetega. Kevadised rohelised salatilehed aitavad kehal puhastuda talvisest rikkalikumast menüüst. Soojal suvel vajab aga inimorganism vedelikke, mida saab erinevatest puuviljadest, marjadest ning ka kurkidest. Ja sügisel valmivad õunad, marjad ja seened aitavad kehal suvesoojusest maha jahtuda ning talveks valmistuda.

Rahakotisõbralik