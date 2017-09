Septembris toimus juba kümnendat korda ravimite ebaseaduslikule müügile suunatud rahvusvaheline operatsioon Pangea, kus oli esindatud 123 riiki. Eestist avastati selle käigus 26 ebaseaduslikku ravimisaadetist.

Operatsioon PANGEA on Interpoli poolt igal aastal korraldatav ühisoperatsioon, mis ühendab tolli, politseid ja ravimiameteid erinevatest riikidest üle maailma. Operatsiooni eesmärk on avastada ja tõkestada võltsitud ravimite levitamist ja veebis ebaseaduslikult ravimite müümist ning pöörata üldsuse tähelepanu ohtudele, mis on seotud ravimite soetamisega internetist.

Eesti ametiasutused pöörasid operatsioon PANGEA ajal koostöös enam tähelepanu postitollis ja kullerfirmades ravimite saatmisele ning eestikeelses veebis avaldatud ravimipakkumistele. Kokku avastati 26 ebaseaduslikku ravimisaadetist, eestikeelsest veebist eemaldati viis ravimipakkumist ning operatsiooni korraldustiimile edastati teave 44 väljaspool Eestit registreeritud veebilehekülje kohta, mille puhul kahtlustati ebaseadusliku ravimite pakkumist. Operatsiooni kokkuvõtlikud tulemused on avaldatud Interpoli veebilehel.

Veebis pakuvad seaduslike internetiapteekide kõrval ravimeid ka firmad, kes ravimeid müüa ei tohi. Kuigi nende veebileht võib välja näha professionaalne, võib tegu olla ebaseadusliku müügikoha ja võltsitud ravimitega. Ravimiamet soovitab ravimid osta ainult seaduslikust apteegist või internetiapteegist - korrektne ja kontrollitud turustusahel tagab ravimi jõudmise patsiendini sama kvaliteetsena, kui ta toodeti. Mujalt ostetud ravim võib olla valesti säilitatud, aegunud või võltsitud ja seetõttu kasutamisel ohtlik.