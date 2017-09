Kui seedeprobleemid kimbutavad, soovitavad teadlased nosida kreeka pähkleid - see suurendab soolestikus heade bakterite hulka.

Hiljaaegu läbi viidud uuring kinnitab, et kreeka pähklite söömine aitab seedimist korras hoida, sest need toimivad sarnaselt probiootikumidega ehk suurendavad soolestikus heade bakterite hulka, kirjutab Newsmax.

Kui häid baktereid on rohkem, on inimese tervis tervikuna parem, vastupidist olukorda on seostatud ülekaalulisuse ja põletikuliste soolehaigustega.

Nii väidavad teadlased pärast katset, mille käigus lisati rottide toidu hulka jahvatatud kreeka pähkleid kümne nädala jooksul. Pähkleid söönud rottide soolestikus kasvas kasulike bakterite hulk, kuigi nad said ühepalju kilokaloreid ja toitaineid, kui pähkleid mittesöönud rotidki.

Inimestele kasulik kogus on selle katse järgi umbes pool tassi kreeka pähkleid päevas.