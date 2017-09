Eesti tervishoiu muuseum kandideerib mainekale Euroopa muuseumiakadeemia auhinnale. Tervishoiu muuseum on tänavu 35 nominendi seas ainus Eesti muuseum.

„Renoveeritud muuseum on külastajatele uudsena lahti olnud kolm aastat – selle aja jooksul saadud rahvusvaheline tähelepanu tõestab, et oleme oma meeskonnaga teinud midagi sellist, mida saab ka teistele muuseumidele rahvusvahelisel tasandil eeskujuks tuua. Nominatsioon Euroopa muuseumiakadeemia auhindadele on tore tähelepanu ja ühtlasi vastutus sama hästi jätkata,“ sõnas muuseumi direktor Margus Jurkatam.

Eesti tervishoiu muuseum pälvis 2015. aastal kõrgeima kodumaise tunnustuse muuseumimaastikul ehk Muuseumiroti püsinäituse „Avameelselt Sinu kehast“ eest, 2016. aastal sai sama auhinna ajutine näitus „Loomulik surm“.

Kevadel nimetati muuseum ka Euroopa aasta muuseumi tiitli kandidaadiks. Seda preemiat annab igal aastal välja Euroopa muuseumifoorum. Euroopa muuseumiakadeemia auhinna laureaadid selguvad 30. septembril 2017 Skopjes toimuval auhinnagalal.