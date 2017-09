Enamasti tekivad sapikivid tekivad inimese teadmata ning kui nad juhuleiuna avastatakse, vajab see haigus riskifaktorite puudumisel lihtsalt toitumisjuhiseid ja jälgimist. Esimene sapikoolikute atakk ennustab aga uute valusööstude esinemist ning aastatega suurenevat sapikividest põhjustatud tüsistuste tekke riski, mistõttu peaksid need patsiendid kindlasti minema üldkirurgi juurde edasist ravi plaanima.

Et asi saaks selgemaks, vahendab ta oma kontol suhtlusportaalis Facebook Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurgi Airi Targa mõtteid sapikividest, mida igaüks võiks teada.

„Sagedasemad haigused esinevad sagedamini,“ nendib veresoontekirurg Veronika Palmiste, et üks sagedastemast tõbedest on sapikivid.

Millal on näidustatud operatsioon? - Sapikivid põhjustavad sümptomeid - Kui ei ole sümptomeid, kuid sapikivi on >3 cm suurune või seina külge kiilunud, suurendades sapipõie vähi riski.

Millal kahtlustada sapikive? - Tugev, järsku algav valu paremal ülakõhus, kiirgub paremale selga ja õlga - Vahest kiirgab valu ka rinnakusse, mis võib imiteerida infarkti - Valu on tihti seotud rasvase toidu söömisega - Valuhoo ajal või pärast seda tekkiv palavik külmavärinatega - Iiveldus ja oksendamine

Kas sapipõieta on võimalik elada?

Sapipõie puudumine ei tähenda sapi puudumist, kuna maks toodab ikkagi sappi edasi ning see seedenõre suunatakse otse soolde, ilma sapipõies peatumata. Vahetult pärast sapipõie operatsiooni tekkivad kaebused on tavaliselt tagasihoidlikud ja eelkõige seotud operatsioonijärgse leebema dieedi rikkumisel - näiteks pärast suure koguse rasvase söömist kõhulahtisuse ja kõhupuhituse esinemine, kuna seedimiseks vajaminevat sappi ei lükata piisavalt kiiresti soolde, nagu sapipõie olemasolu puhul. Tavaliselt normaliseerub seedimisprotsess 1-2 kuuga pärast sapipõie operatsiooni ning edaspidi patsiendil ka tavapärase toitumisega probleeme ei ole.