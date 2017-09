Leukeemiast paranenud naine oli kaotanud oma pikad valged lokid, kuid elurõõmu ja naeratust mitte - tänulik tervenemise eest, palus ta oma sõpradel-tuttavatel teha annetus vähiravifondi „Kingitud elu“ kontole. Kokku laekus tema üleskutse peale 872 eurot.

Vähiravifond „Kingitud elu“ vahendab suhtlusportaalis Facebook augustis nendeni jõudnud kirja Reelikalt. „Haigestusin leukeemiasse eelmise aasta veebruaris ja viibisin pikalt ravil nii Põhja-Eesti regionaalhaiglas kui Tartu ülikooli kliinikumis, kus toimus juunis ka tüvirakkude siirdamine. Tänaseks on olukord püsinud stabiilsena ning seoses sügisese saabuva tähtpäevaga olen mõelnud korraldada oma perele, sõpradele, sugulastele ja töökaaslastele väikese nii-öelda tänuürituse, kuna kõik nad olid mulle toeks keerulisel eluperioodil. Olen otsustanud ja ka kutses märkinud, et lilli ja kingitusi ma ei soovi ning palunud teha inimestel võimalusel sümboolse annetuse vähiravifondile „Kingitud elu“, et ka teistel abivajajatel oleks võimalus tõhusale ravile.“

Mõeldud-tehtud. Septembri keskel leidiski Läänemaal aset Reelika tänuüritus, kus noor naine tähistas lähedaste inimestega koos oma 35.juubelit. Läbi viidi ka heategevuslik oksjon. Pärast keemiaravisid ja siirdamist ei olnud Reelika oma tavapärase välimusega: pikad valged lokid olid asendunud kauni lühikese poisipeaga. Kuid tema elurõõm, naeratus näol ja sära silmis olid alles. Kokku laekus Reelika üleskutse peale fondi 872 eurot.