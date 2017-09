Rahvusvaheline uuringufirma Norstat viis läbi küsitluse, mille kohaselt kasutab 83 protsenti 9–14-aastastest Eesti lastest iga päev internetti ning nende enda hinnangul ei tea enam kui kaks kolmandikku vanematest, mida nad seal teevad.

Tele2 tellimusel läbiviidud uuringust selgus, et 96 protsendil Eesti lastest vanuses 9-14 on oma mobiiltelefon, 43 protsenti kasutas isiklikku tahvel- ja 42 protsenti tavaarvutit. Kõige rohkem mängivad lapsed internetis mänge ja vaatavad filme ning kõige populaarsem veebileht, kus aega veedetakse on YouTube.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul on telefoni ja arvuti kasutamine kaasaegne vaste kirjaoskusele. „Internetis veedetakse päevas tunde, aga lapsed ei ole tihti võimalikest ohtudest teadlikud. Enam ei hiili kommionu ilmtingimata ligi mänguplatsil, vaid näiteks sotsiaalmeedias,“ lisas Seliov.