„Põletikunäitaja” tähistab C-reaktiivse valgu (CRV) kontsentratsiooni veres. Tartu ülikooli teadlased avastasid, et sellised valgud võivad põletiku korral kaitsta inimeste vererakke.

Teadustööd juhtinud TÜ arvutiteaduse instituudi vanemteadur Hedi Peterson selgitas, et pikaajaliselt kõrgenenud CRV tase võib viidata kroonilisele põletikule. Krooniline põletik on seotud mitmete krooniliste haiguste ja suremusega ning samal ajal peetakse madalat põletikunäitajat tervisliku vananemise ennustajaks.