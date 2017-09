Lapsevanema ülesanne on kaitsta oma last igas olukorras nii palju, kui on tema võimuses. Kõik me usume enda oskustesse autojuhtidena, kuid me ei tea kunagi kaasliiklejate kogemusi ning käitumist. "Täiskasvanute jaoks on turvavöö kasutamine elementaarne, kuid samavõrd tavaline peaks olema õige turvavarustuse kasutamine ka lapse sõidutamisel," nendib Diana Okas, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert ja annab nõu, kuidas lapsele turvatooli valida.

Alustuseks on oluline teadvustada, et laste turvavarustus ei ole mõeldud ainult seaduse täitmiseks, vaid lapse elu päästmiseks. Kui last ei ole võimalik turvavööga nõuetekohaselt kinnitada, tuleb kasutada lapse pikkusele ja kaalule vastavat turvaseadet. Alla 135 cm pikkune laps peab kasutama autos sõites turvavarustust.

Turvahällid on mõeldud kasutamiseks kuni lapse 13 kg täitumiseni – reeglina mahub laps turvahälli umbes esimese eluaasta lõpuni. Sõites vastsündinuga, tasub ette võtta vaid lühikesi sõite – last ei ole soovitav hoida turvahällis järjest üle kahe tunni –, sest pikalt püstises asendis istumine koormab imiku kaela ja selga. Turvahäll peab olema 45-kraadise nurga all. Turvahälli tohib kasutada vaid seljaga sõidusuunas. Lapse pea ei tohi ulatuda üle turvahälli ülemise ääre, siis on turvahäll tema jaoks väike ja see tuleb välja vahetada uue turvaseadme vastu. Teisalt, ei tasu turvahälli vahetada turvatooli vastu liiga vara, sest turvahäll on turvalisem.